كرم جبر: الإعلام المصري يعكس الصورة الحقيقية للعلاقات الطيبة بين زعماء مصر والسعودية



محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر، إن الإعلام المصري يعكس الصورة الحقيقية للعلاقات الطيبة مع السعودية خاصة بين زعماء الدولتين، موضحا أن دور الإعلام هو أن يعكس العلاقات الثنائية القوية في كل المجالات، ودورنا أن نجمع ولا نفرق وأن نكون إعلامًا للم الشمل ويترفع عن الصغائر ولا يتورط في الصراعات، مضيفًا أن علينا البحث عن القواسم المشتركة ونعمل على تنميتها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، اليوم الأحد مع وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، والوفد المرافق له، بحضور سفير السعودية في مصر أسامة نقلي، وعدد من الإعلاميين والصحفيين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف.

ضم الوفد السعودي محمد فهد الحارثي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، وعبد اللطيف العبد اللطيف رئيس هيئة تنظيم الإعلام السعودية، والدكتور خالد الغامدي وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية، والمهندسة إسراء عسيري مديرة المكتب التنفيذي لوزير الإعلام، وخالد بو علي مستشار وزير الإعلام، وعلي الزيد مستشار وزير الإعلام، والمهندس حاتم أبو النصر نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتركي العمري مدير العمليات الإعلامية بالعلاقات الدولية.