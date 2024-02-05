شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط استحقاق وسام البناء العظيم طبقا للقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية شروط استحقاق "وسام البناء العظيم" وذلك بعد أن وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون.

ونص القانون في المادة الثانية على أن تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي :

مادة (12 مكررًا):

يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور

ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه

الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه

الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء هذه المكافآت من كافة أنواع الضرائب والرسوم.

ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص (المادة الثالثة)

يُضاف الى البيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه وسام البناء العظيم ومواصفاته.