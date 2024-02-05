أعلنت القيادة المركزيّة الأميركيّة "سنتكوم"، أنّ "في 4 شباط الحالي، في حوالي السّاعة 5:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، نفّذت قوّات القيادة المركزيّة الأميركيّةً ضربةً دفاعًا عن النّفس، ضدّ "الحوثيّين" بصاروخ "كروز" للهجوم البرّي".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "ابتداءً من السّاعة 10:30 صباحًا، ضربت القوات الأميركية أربعة صواريخ "كروز" مضادّة للسّفن، جميعها كانت جاهزة لإطلاقها ضدّ السّفن في البحر الأحمر"، لافتةً إلى أنّ "القوّات الأميركيّة حدّدت الصّواريخ في المناطق الّتي يسيطر عليها "الحوثيون" في اليمن، وقرّرت أنّها تمثّل تهديدًا وشيكًا لسفن البحريّة الأميركيّة والسّفن التّجاريّة في المنطقة".
وأكّدت القيادة، أنّ "هذه الإجراءات ستحمي حرّيّة الملاحة، وتجعل المياه الدّوليّة أكثر أمانًا وأمانًا لسفن البحريّة الأميركيّة والسّفن التّجاريّة".
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الأميركية: ضربنا أمس 4 صواريخ "كروز" باليمن كانت جاهزة للإطلاق ضد السفن بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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