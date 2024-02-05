خفر السواحل التركي ضبط 55 مهاجرا غير نظامي وأنقذ 30 آخرين قبالة سواحل إزمير

كشفت قيادة ​خفر السواحل التركي​، في بيان، أنّ "فرقها أنقذت 30 مهاجرًا غير نظامي قبالة سواحل منطقة تشيشمة في ولاية ​إزمير​ غربي البلاد، بعد تلقّيها نداء استغاثة منهم، بسبب تعطّل محرّك قاريهم المطّاطي"، مشيرةً إلى أنّ "فرقها ضبطت 37 مهاجرًا آخرين قبالة سواحل تشيشمة أيضًا، فضلًا عن 28 مهاجرًا قبالة سواحل منطقة ديكيلي في إزمير".

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