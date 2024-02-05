أشار قائد شرطة خيبر بختونخوا، أختر حياة غاندابور، إلى أنّ "أكثر من 30 إرهابيًّا شنّوا هجومًا من ثلاثة اتجاهات على مركز للشّرطة في تشودوان في منطقة ديرا إسماعيل خان شمال باكستان، وحصل تبادل لإطلاق النّار لأكثر من ساعتين ونصف السّاعة".
وكشف في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أنّ 10 رجال شرطة قُتلوا، وأُصيب أربعة في الهجوم، لافتًا إلى أنّ المسلّحين تمكّنوا من السّيطرة لفترة وجيزة على مركز الشّرطة خلال هجومهم.
ويأتي الهجوم قبل أيّام من إجراء الانتخابات العامّة في باكستان، وسط تسجيل عشرات الهجمات على مرشّحين ومؤيّدين لأحزاب.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 10 شرطيين وإصابة 4 آخرين في هجوم نفذه مسلحون على مركز للشرطة في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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