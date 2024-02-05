برلماني: الحوار الوطنى يستهدف التوصل لمخرجات تخفف العبء عن كاهل المواطن

القاهرة - سامية سيد - أكد نواب بالبرلمان على أهمية استئناف جلسات الحوار الوطني والتي سيكون لها دور كبير في التوصل لمخرجات تلبي صالح الوطن وتخفف من العبء عن كاهل المواطن بسياسات توافقية جديدة.

وقال النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، والمقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف جلساته، سيكون لها دور كبير في مساعدة الدولة في خطواتها الجادة نحو التنمية الاقتصادية والخروج من الأزمة الحالية ومواصلة برنامج التنمية الشاملة في الوطن.

وأكد أن التركيز على الجانب الاقتصادي خطوة هامة، لأن أهم ما نحتاجه الآن هو تحسين ودفع الاقتصاد المصري للأمام، بما يخفف من حدة الأزمة وعدم تفاقمها، وذلك استجابة لدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني لأن تكون الأزمة الاقتصادية على أجندة وصدارة أعماله خلال الفترة المقبلة.

وأكد النائب أحمد عاشور، أن الحوار الوطني يعد نقلة تاريخية فى الحياة المصرية، وهو منصة وطنية هامة تحت مظلة الدولة يشارك فيها الجميع لمصلحة الوطن ومناقشة الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن مناقشة المحور الإقتصادى بالحوار الوطنى، يعكس الرغبة الصادقة في التوصل لتوصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني زاد من المساحات المشتركة بين كافة الأطياف الوطنية للالتفاف حول صالح الوطن والمواطن، والتطرق للأزمة الاقتصادية سيكون فعالا في حلها، وسيكون نقطة تحول خاصة وأنه يأتي في توقيت والجميع يعولون عليه الآمال.