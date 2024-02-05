شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طلب مناقشة أمام الشيوخ بشأن استخدام التكنولوجيا فى الإنتاج الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلـب مناقشة عامـة مقدم من النائب إيهاب وهبة وأكثر من عشرين عضوا موجـه إلى السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضـي؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وأشار النائب فى طلب المناقشة إلى أنه مـن المتوقع أن يصـل عـدد سكان العـالم عـام ٢٠٣٠ إلى ثمانية مليارات ونصف المليار نسمة؛ يزيـد بعـد ذلك إلى عشرة مليارات نسمة بحلول عام ٢٠50؛ وهـو الأمـر الـذي يحتاج إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعـي بمقدار ۷۰٪ تقريبـا بحلول عـام ٢٠٥٠؛ يواجـه حـجـم الطلب في ظـل الزيادة التدريجية في السكان مضيفا في ظل التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي؛ ولعل أبرزها التغيرات المناخيـة، كـان لابد مـن استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعـي؛ بما في ذلك التحكم في عمليات الزراعـة والمساعدة في النمو، وزيادة حجم الإنتاج النباتي، وحماية المحصول مـن الأضرار المحتملة، فضلاً عن المساعدة في عمليات حصـادالمحاصيل، يتعين دومـاً استخدام التكنولوجيا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية؛ وهـي تحسين الإنتاجية، ضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وتحقيق العائـد منهـا باعتبارها نشاطا استثماريا في الوقت ذاته.

وتابع : "لا شك أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي مـن شأنه أن يساهم أيضـاً في ترشيد الاستهلاك مـن المياه المستخدمة في الزراعـة، وخفض معـدل الفاقـد مـن المنتجات الزراعية وتقليل التكاليف التشغيلية"، لافتا إلى أن العـالم شهد طفرة ملموسة في استخدامات التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي، حيث تعددت أشكالها مـا بين الروبوتات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وأنظمـة الاستشعار عـن بعـد والآليات ذاتية التشغيل ... وغيرها، وهو ما انعكس بالإيجاب على أساليب الزراعة، حيث ظهـر ما يعرف بـ الزراعات الحديثة، والزراعات الكهروضوئية.

وأضاف قائلا: لما كـان توفير الغـذاء كأحـد متطلبـات الأمـن الغـذائي، وتحقيق الاستدامة الزراعيـة، يتطلب اتباع كافة الوسائل المحققة لـذلك، ومن بينها الوسائل التكنولوجيـة، يأتي طلـب المناقشة العامة لاستيضاح سياسات الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن: " سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

