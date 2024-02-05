شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساوت المحكمة الدستورية بين المؤجر والمستأجر فى إثبات العلاقة الإيجارية؟.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حكم الدستورية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى عيون الخبراء"، استعرض خلاله أراء القانونيون حول أخر أحكام المحكمة الدستورية العليا لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى تمثل في إثبات تحرير عقد الإيجار من عدمه يكون بكافة طرق الإثبات، ووضع مبدأ لحماية المؤجر من التقادم المكسب للملكية، لتكون هناك مساواة بين المالك والمستأجر في إثبات العلاقة الإيجارية بكافة الطرق وتحصين حقوق وواجبات كلا منهما دون أن يجور طرف على أخر.

وما زالت ردود الأفعال مستمرة بين ملايين الملاك والمستأجرين بشأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا حول تنظيم العلاقة بين الطرفين؛ حيث كثر اللغط حول الحكم بأنه تم إرساء مبدأ قضائى جديدا مفاده أن عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الاثبات، ولكن في حقيقة الأمر هذا هو المتعارف عليه قضائيا وقانونا وليس مبدأ قضائيا جديدا، وإنما المحكمة الدستورية العليا رسخت لمبدأ الإثبات بكافة الطرق ولم ترسه كما يظن الكثيرين.

المحكمة الدستورية العليا أكدت في حكمها أن عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية، في ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969، إذ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حكم المحكمة الدستورية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى عيون الخبراء بعدم قبول الدعوى المقامة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى والثانية من المادة 16من قانون 52 لسنة 1969 بتنظيم أحكام إيجار الأماكن والمتعلقتين بضرورة التزام المؤجر تدوين عقد الإيجار كتابة كشرط لإثبات العقد بخلاف المستأجر الذى يحق له إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الاثبات، والفقرة الأخرى إيضاح ما يفيد الترخيص واشتراط البناء فى نصوص العقد أو ما يلحق به وكانت الدعوى مقامة على أساس المادة 40 من الدستور ومواد أخرى تخص مساواة الأشخاص فى الحقوق والواجبات وعدم تفضيل أى منهم على الآخر حتى فيما يتعلق بإثبات الحقوق والوقائع القانونية والمادية أمام القضاء.

وإليكم التفاصيل كاملة:

حكم الدستورية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى عيون الخبراء.. الحكم ساوى بين الطرفين.. وإثبات تحرير عقد الإيجار من عدمه يكون بكافة طرق الإثبات.. ووضع مبدأ لحماية المؤجر من التقادم المكسب للملكية



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