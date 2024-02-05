أعلنت منظمة الصحة العالمية، "إجلاء 1243 حالة طبية عن غزة عبر معبر رفح، بينهم عدد من الجرحى".
وكشفت المنظمة في تقرير لها "أن 1025 من مرافقي المرضى غادروا أيضا، ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين يتلقون العلاج في مصر وبلدان أخرى".
وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في وقت سابق، أن "تقارير موظفي المنظمة في غزة تشير إلى أن خطر المجاعة يتزايد كل يوم في مستشفيات القطاع"، لافتا إلى "الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المنظمة في تقديم الدعم لنظام الرعاية الصحية في القطاع".
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