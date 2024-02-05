افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن ان "الهدوء الحذر يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان، انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري، حتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة"، لافتا الى ان "هذا الهدوء خرقه ليلا، وحتى فجر اليوم طلعات استكشافية للطيران التجسسي نوع "ام كا" فوق منطقة حاصبيا العرقوب، ومزارع شبعا المحتلة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي يخرقه تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق حاصبيا والعرقوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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