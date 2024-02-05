لإحياء الزيارة الرجبية.. الزائرون يواصلون السير نحو مدينة الكاظمية (صور)

بغداد - ياسين صفوان - مع اقتراب موعد الزيارة الرجبية يواصل الزائرون من جميع المحافظات الوسطى والجنوبية السير على الاقدام ليلا ونهارا متوجهين نحو قباب الكاظمية المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع)".

محمد يوسف

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