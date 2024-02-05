شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب الشيوخ" توافق على مقترح نائب التنسيقية محمد عمارة بشأن مبادرة "رزقك بدراعك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء أمس الأحد، علي الاقتراح البرلماني لنائب التنسيقية الدكتور محمد عمارة بشأن مبادرة "رزقك بدراعك"، والتي تستهدف تأهيل الشباب نحو خلق فرص عمل جديدة للشباب، كما رحبت وزارة الشباب بالمقترح البرلماني وتم الاتفاق على عمل نموذج تطبيقي.

واستعرض النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الاقتراح البرلماني المقدم منه عن "تعظيم دور مراكز الشباب من خلال تدريب وتأهيل الشباب نحو خلق فرص عمل جديدة للشباب"، بحضور وزير الشباب والرياضة وقيادات الوزارة.

وأشار عمارة، إلي أهمية حسن استغلال بروتوكولات وزارة الشباب مع الجهات المعنية كجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال "مبادرة رزقك بدراعك " لاستغلال الطاقة الشبابية المصرية الراغبة في تعلم حرفة أو مهنة من خلال نقاط داخل مراكز الشباب واستحداث مفهوم عربات الحرف والمهن على مستوى الجمهورية وخلق مجتمع شبابي منتج يكسب لقمة عيشه بمجهوده ودعم مفهوم الأسر المنتجة واستخدام آليات التشبيك بين القطاعات الحكومية لتذليل كافة العقبات أمام الشباب .