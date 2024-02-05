شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ فى ذكرى الإسراء والمعراج: نتمنى إعادة الأقصى المحتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس الجمهورية، والشعب المصرى، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، متمنيا أن يتم استعادة الأقصى المحتل.

وقال عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم:" نحتفل هذا الشهر بذكرى مباركة عطرة، وهى ذكرى الإسراء والمعراج، ليلة أن أسرى رب العالمين جلت قدرته وتعالت عظمته بنبي الرحمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى بارك حوله، ومنه عرج إلى سدرة المنتهى في الحضرة الإلهية ليفيض علينا جميعا بفيوضات رحمته وعظيم مغفرته، ونحن نحتفل بهذه الذكرى العطرة نستلهم منها قيم الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة".

وتابع رئيس مجلس الشيوخ:"وبهذه المناسبة، أتقدم باسمي وباسمكم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الشعب المصرى وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم الله علينا باستعادة أقصانا المحتل، فنعم المولى ونعم النصير".