جبور أكد عبر "النشرة" استعداد "القوات" للتشاور الثنائي بملف الرئاسة: الحل بتخلي فريق الممانعة عن مرشحه

علّق رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور، على تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، معتبرا أنه "بالنسبة لحزب القوات اللبنانية والمعارضة بشكل عام هناك جملة ثوابت، واولها هي ان انتخاب رئيس الجمهورية يتم عبر جلسات بدورات متتالية وفق ما يقول الدستور، أم مبدأ التشاور والحوار الذي تحدث عنه بري يمكن ان يحصل بشكل ثنائي وليس عبر حوار فضفاض على الطريقة التي اعتدنا عليها منذ العام 2006 واثبتت فشلها".

واكد جبور، في حديث لـ"النشرة"، أن "القوات منفتحة على التشاور الثنائي على غرار ما حصل في موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون"، مذكرا بأن "المعارضة تمكنت من اسقاط مبادرة احدى دول اللجنة الخماسية عندما دعمت مرشح فريق الممانعة، وبالتالي فإن اللجنة انتقلت الى مرحلة الخيار الرئاسي الثالث عن قناعة تامة بأن أحد الفريقين غير قادر على ايصال مرشحه نظرًا للتوازنات الموجودة في مجلس النواب، والحديث عن ان لا فيتو لديها على أي اسم هو امر بديهي كي لا تظهر كمتدخل في الشأن السياسي اللبناني".

ورأى جبور أن "فريق الممانعة اتعظ من تجربة الانتخابات الرئاسية في العام 2016 عندما كانت معادلته مرشحي او الفراغ وهو لا يجرأ اليوم على التصريح بذلك، ولكنه يعمل وفق نفس العقلية فيرفض التشاور الثنائي، كما يرفض تحدي المعارضة بالذهاب الى جلسات متتالية".

وشدد جبور على ان "الحل يكون بتخلي فريق الممانعة عن مرشحه والذهاب الى التشاور لغربلة الاسماء والوصول الى مساحة مشتركة، اما الرهان على ظروف الحرب وامكانية مقايضة الرئاسة بتطبيق الـ1701 فهو رهان خاسر وغير موجود إلا في اذهان الممانعة وحتما سنسقطه".