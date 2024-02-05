افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، بأن "لا تزال منطقة حاصبيا تحت تأثير العاصفة الثلجية في ظل انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، التي وصلت فجرا إلى ما دون الصفر ابتداءا من ارتفاع ٩900م وما فوق. وتساقطت زخات من حبات البرد سرعان ما اذابتها غزارة الأمطار".
واشار الى ان "كافة الطرقات في المنطقة سالكة بإستثناء طريق شبعا كفرشوبا عبر سدانة وشبعا راشيا الوادي عبر وادي جنعم لا تزال مقفلة بسبب تراكم الثلوج".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الطرقات كافة في حاصبيا سالكة باستثناء طريق شبعا- كفرشوبا عبر سدانة وشبعا راشيا الوادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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