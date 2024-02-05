الارصاد الجوية: الامطار تخف تدريجيا خلال الليل والطقس يستقر غدا مع حرارة ضمن معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي في درجات الحرارة، بخاصة على الجبال وفي الداخل، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع احتمال امطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول مساء إلى قليل الغيوم".

واشارت الى ان "الحال العامة، هي طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط نتيجة منخفض جوي شرق المتوسط، ينحسر تدريجيا صباح الثلاثاء، يستقر بعد ذلك مع تعاف في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية".

وأكدت ان "لا صحة للأخبار المتداولة عن عاصفة ثلجية قوية بعد الثامن من شباط، بل تقلبات سريعة و محدودة وهو ما تظهره النماذج العددية حتى الان".

في هذا الاطار، لفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا، يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة لتصل شمال البلاد لحدود ال 60 كم س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر، وتخف حدة الأمطار خلال الليل تدريجيا".

ولفتت الى ان "الطقس غدا، غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع احتمال امطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول مساء إلى قليل الغيوم".

وذكرت ان "طقس الأربعاء قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ضباب على المرتفعات، تستقر درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع درجات متدنية صباحا في المناطق الداخلية".