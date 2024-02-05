مراد التقى نائبة إسبانية وبحثا بأهمية انتخاب رئيس للجمهورية ووقف إطلاق النار في غزة

التقى الأمين العام لحزب "الاتحاد" النّائب ​حسن مراد​ وأعضاء من قيادة الحزب، نائبة رئيس منظّمة الاشتراكيّة الدّوليّة والنّائبة في البرلمان الإسباني اللّبنانية الأصل هنا طلال جلول. وأوضح مكتب مراد، في بيان، أنّه تمّ خلال اللّقاء "بحث ضرورة العمل لاستقرار المنطقة، عبر وقف حقيقي وثابت لإطلاق النّار في ​غزة​، وفكّ الحصار عنها وإعادة إعمارها، ومعالجة المشكلات الإنسانيّة النّاتجة عن العدوان؛ بما يؤسّس لحلّ عادل للقضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنّ "الجانبَين أكّدا أهميّة انتخاب رئيس للجمهوريّة، وانتظام الحياة العامّة في ​لبنان​".

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