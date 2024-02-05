جيش الاحتلال يعترف بإصابة 540 جنديًا في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 540 جنديا من قواته، منهم 27 بجروح خطيرة في حوادث عملياتية منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام الاحتلال ، هناك 10 عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل منذ ساعات الصباح.

خسائر فادحة بين صفوفه في غزة

جدير بالذكر أنه رغم ترسانته العسكرية الضخمة، يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة بين صفوفه في غزة، حيث اعترف جيش الاحتلال بارتفاع حصيلة القتلى بين عسكرييه إلى 561 ضابطا وجنديا.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 3000 جندي خضعوا للعلاج في قسم الطب النفسي التابع للجيش منذ بداية الحرب على غزة.

وفي سياق متصل أعلنت الفصائل الفلسطينية، أنها استولت على طائرة استطلاع إسرائيلية كانت في مهمة استخبارية غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت الفصائل الفلسطينية تجمعا لجنود الاحتلال بمخيم المغازي وسط غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية، قد استهدفت بالقنابل المقذوفة من نوع "برق" المضادة للأفراد جنود الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة خان يونس.

كما أعلنت أيضا استهداف تجمعات لجيش الاحتلال جنوب غرب مدينة غزة بصواريخ قصيرة المدى، فضلا عن قنص جنديا إسرائيليا وسط مدينة خان يونس.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي، وسط ارتكاب مجازر إبادة جماعية غير مسبوقة في التاريخ بحق المدنيين، لتصل حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27365 شهيدا و66630 مصابا منذ 7 أكتوبر.