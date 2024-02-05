وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الوادي الجديد المشروعات الخدمية والتنموية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الاثنين، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير التنمية المحلية مع المحافظين لمتابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بشأن الملفات الخدمية والمشروعات التنموية.

في بداية الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ الوادي الجديدة آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مقر العاصمة الإدارية للمحافظة (مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاؤه بمدينة الخارجة والذي سيضم كل المقرات الفرعية المصالح والأجهزة الحكومية بما يساهم في التيسير والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات).

وأشار اللواء محمد الزملوط، إلى أنه يقوم بجولات أسبوعية لمتابعة الانتهاء من كل الأعمال والتشطيبات النهائية وسرعة إنهاء أعمال النظافة بمحيط المباني المختلفة، وإنارة الميادين الداخلية، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمباني المنتهية، وفحص أجهزة العرض والصوتيات بقاعة المؤتمرات، وإنهاء تجهيزات الصالة الرياضية بمبنى المديريات لتشغيلها.

ووجه وزير التنمية المحلية، باستمرار المتابعة للانتهاء من كل الأعمال وتسليم المقار للمديريات الخدمية وتجهيزها لكل الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات لمواطني محافظة الوادي الجديد وتقديمها بصورة أسرع وأفضل.

كما تطرق اللقاء لجهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 15 لـ25%.

ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة التوسع في إقامة المنافذ بالمدن والقرى؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين، مع أهمية أن تضم تلك المنافذ السلع الاستراتيجية الأساسية التي يحتاجها المواطنين وهي (المكرونة والزيت والسكر والأرز والعدس والخضروات والفاكهة).

وأوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه يتابع توافر السلع الأساسية للمواطنين بصورة يومية من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية وطرح لحوم بلدية طازجة وخضروات وفاكهة بمنافذ ديوان عام المحافظة ومراكز الخارجة والداخلة وبلاط، وذلك في إطار جهود تخفيف العبء عن المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.

كما حرص وزير التنمية المحلية، على متابعة جهود محافظ الوادي الجديد وكل الأجهزة التنفيذية لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي واملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وأكد اللواء هشام آمنة، أهمية إزالة جميع التعديات والتصدي بكل حسم لأي مخالفات في المهد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها.

وشدد اللواء محمد الزملوط، على استمرار المتابعة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما شهد اللقاء، استعراض وزير التنمية المحلية مع محافظ الوادي الجديد آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مبادرة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بما يساهم في توفير فرص عمل للمرأة والشباب وتحسين دخل الأسر بالمحافظة.

وتابع اللواء هشام آمنة، مع اللواء محمد الزملوط، الموقف التنفيذي للمشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2023-2024 والجداول الزمنية المحددة لذلك بما يسهم في تحسين الخدمات المحلية المقدمة لأبناء الوادي الجديد وخاصة في مجالات الكهرباء والإنارة والطرق والنظافة وتعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز المزايا النسبية للمحافظة.

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