مترو الإسكندرية.. ننشر تفاصيل هدم وإزالة نفق المندرة - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تنفذ وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، مشروع إنشاء مترو أبو قير "مترو الإسكندرية" في إطار خطتها لإدخال مترو الأنفاق إلى هذه المدينة الساحلية.

وتتضمن أعمال إنشاء مترو الإسكندرية، هدم وإزالة وإعادة تخطيط نفق المندرة بمسار المشروع.

وتشمل الأعمال هدم كوبري "المندرة" الموضحة باللوحات على مسار قطار أبو قير مع توريد وتركيب أسوار مونية مؤقتة، إلى جانب أعمال سند لبعض المحلات.

كما تشمل أعمال الهدم: النفق والأساسات بما يستلزم ذلك من أعمال الحفر مع اتخاذ جميع الاحتياطات الخاصة بالأمان سواء للمارة أو القائمين بالهدم أو المباني المجاورة والشوارع مع نقل المخلفات أولا بأول إلى المقالب العمومية المعتمدة من المحافظة.

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