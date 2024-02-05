شكرا لقرائتكم خبر عن فيبى فوزى: لولا تنفيذ الدولة للتوسعات الزراعية لتعرضنا لأزمة طاحنة فى الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ أهمية إتباع أساليب الزراعة الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا، في مواجهة العديد من التحديات من بينها التغيرات المناخية بالغة الخطورة، والتي باتت تهدد الاستدامة الزراعية في بلد مثل مصر يعاني زيادة سكانية كبيرة، لا تواكبها زيادة في مصادر المياه، ولا الأراضي المتاحة للزراعة،

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمخصصة لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وأشادت فوزى بالتوسعات الزراعية غير المسبوقة التي نفذتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، والتي لولاها لكان ثمة أزمة طاحنة في توفير الغذاء، مؤكدة على أن الزراعة الحديثة، أو كما يطلق عليها البعض الزراعة الذكية تتطلب الاعتماد على التكنولوجيا والأساليب الرقمية في زراعة المحاصيل بطرق نظيفة ورشيدة في استخدام المياه والموارد الطبيعية الأخرى، مع الحرص على تخفيض التكلفة وتكثيف إجراءات وبرامج مكافحة الآفات مشيرة إلى أن وزارة الزراعة لديها استراتيجية متكاملة لتطبيق ذلك، الذي رغم تكلفته العالية، إلا إنه من وجهة نظري وعلى المدى الطويل هو الأكثر استدامة والأقل نفقة واليوم فرصة مواتية لمعرفة المزيد عن جهود الوزارة في هذا الملف.

وقالت فيبى: "وزارة الزراعة ربما قد تحتاج إلى تشريعات لتنظيم وتطبيق ودعم أساليب الزراعة الذكية خاصة فيما يتعلق بتأسيس شركات وتعاونيات تقوم على تطبيق هذا النوع من الزراعة، و إقرار أنظمة تمويل ودعم للمزارعين لتشجيعهم على إتباع هذا النموذج، مؤكدة على ان مجلس الشيوخ مستعد لبحث مثل هذه التشريعات والعمل على إعدادها لتكون بمثابة الحافز على انطلاقة واسعة في هذا المجال.