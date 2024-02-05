شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء الهيئات البرلمانية بالشيوخ يطالبون بالتحول الرقمى فى قطاع الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب ياسر الهضيبي عن حزب الوفد؛ إننا الآن في عصر التكنولوجيا الرقمية، وبالتالي أصبح التحول الرقمي ضروري في كافة قطاعات الدولة، وفي المقدمة منهم قطاع الزراعة، لما للزراعة من دورًا حاسمًا في حياة الشعوب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

ووجه الهضيبي عددًا من التوصيات لوزارة الزراعة بشأن تعزيز كفاءة الإنتاج، والزيادة الإنتاجية من خلال ربط التكنولوجيا الرقمية بالقطاع كاملًا، وزيادة حملات التوعية للعاملين في القطاع الزراعي على كيفية وأهمية التحول الرقمي من خلال التدريب والتطبيق العملي.

في السياق ذاته، تساءل النائب أيمن عبد المحسن، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، عن إمكانية تطبيق نموذج "الزراعة الدقيقة" الذي سبقت فيه دولة الهند، والتي تعني الاستخدام الدقيق للتكنولوجيا والمدخلات الزراعية بالاعتماد علي بيانات التربة والطقس لتعظيم المنتج ومن ثم الربح.

وشدد "عبد المحسن"، علي الزراعة من أكثر المجالات تحتاج التوسع التكنولوجي، لاسيما وأنها أحد المحاور الرئيسية للاقتصاد الوطني، لافتاً إلي أن استخدام التكنولوجيا الزراعية في تحسين الإنتاج يعد السبيل الوحيد لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد من الخارج.

ونوه "عبد المحسن" إلي أن استخدامات التكنولوجيا الزراعية يساعد تحقيق أهداف ترشيد استهلاك المياه وخفض كميات المبيدات والأسمدة المستخدمة بما يؤدي إلي خفض أسعار المنتجات الزراعية وجودتها واستدامتها علي مدار العام.

من جانبه طالب النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، بالعودة إلي نظام الدورة الزراعية، والسيطرة علي المساحات القزمية، أيضا شدد النائب أحمد شعبان ممثل حزب التجمع، علي أهمية استغلال مياه الأمطار في استدامة الزراعة بالأراضي الصحراوية من خلال تخزينها بالخزانات الجوفية، قائلاً : " من السهل استخدام التكنولوجيا في إعادة شحن الخزانات الجوفية بمياه الأمطار".