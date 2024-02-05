شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل زراعة الشيوخ: استخدام التكنولوجيا فى الزراعة تؤدى لمضاعفة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن استخدام التكنولوجيا فى الزراعة الحديثة خطوة مهمة لمضاعفة إنتاجنا، لافتا إلى أن هذه ليست مسئولية وزارة الزراعة فقط وإنما مسؤولية الحكومة كلها.

وأشاد السباعى باهتمام مجلس الشيوخ بملف الزراعة لما يمثله من ركيزة فى الاقتصاد المصرى، مضيفا: "لو كنا نتحدث عن توظيف التكنولوجيا والزراعة الذكية ودعم الأمن الغذائى فى ظل التغيرات المناخية وتأثيرها الكبير على الناتج المحلى والعالمة لابد أن نؤكد أن أى رؤية فى هذا الموضوع بدون استراتيجية تظل وهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمخصصة لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وأضاف السباعى: ونحن نتحدث عن ضرورة التطور فى المجال الزراعى يحسب للفلاح المصرى أنه اكتشف الشادوف المصرى وهو من أهم الاكتشافات التى ساهمت فى الزراعة فى العالم كله إلا أننا ما زلنا أسرى هذا الانطباع وهذا التصرف ونحتاج إلي أن نطور أداءنا.

وتابع السباعى قائلا: "القطاع الزراعى عالميا ينتج أكثر من 23.7 مليون طن سنويا من الغذاء كمتوسط للعالم ويتضاعف هذا الرقم إلى أن يصل الى 13.5 مليار طن سنويا بحلول عام 2050، وأنه فى عام 2023 عانى أكثر من 45 مليونا من خطر المجاعة فى أكثر من 37 دولة، ويعانى اكثر من نصف مليار من سؤء التغذية، مضيفا: كل هذه التحديات عالميا لا تنفصل مصر عنها وتتطلب منا ان نساهم بشكل كبير فى توظيف التكنولوجيا لمضاعفة الإنتاجية الزراعية.

وطالب النائب بمعرفة ما تم تحقيقه من استخدام التكنولوجيا، مشيرا إلى ضرورة زيادة وعي المزارع فى تطبيق نظم الري الحديثة، خاصة وأننا نعاني من محدودية وندرة فى الموارد المائية .

وأشار إلى أنه حتى الآن لا نطبق على حزازات الحرارة والرطوبة التى لديها قدرة على توفير المياه وتدار بالإنتاجية، ولم يتم هذه اللحظة وضع استراتيجية، مشددا على أهمية الاستعانة بمركز البحوث فى تطبيق التكنولوجيا الزراعية.