كشف مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس"، أنّه "سيتمّ استدعاء السّفير الرّوسي لدى باريس أليكسي ميشكوف، إلى وزارة الخارجية الفرنسية اليوم، لإبلاغه بتنديد فرنسا مجدّدًا بغارات روسيّة أسفرت عن مقتل اثنين من العاملين الإنسانيّين الفرنسيّين في أوكرانيا الأسبوع الماضي"، مشيرًا إلى أنّ "باريس ستندّد أيضًا بعودة المعلومات المضلّلة الّتي تستهدف فرنسا".
وهذه ليست المرّة الأولى الّتي يُستدعى فيها ميشكوف إلى وزارة الخارجيّة الفرنسيّة، إذ استُدعي في العام 2022 من قبل وزير الخارجيّة السّابق جان إيف لودريان، بسبب تغريدة "غير لائقة" من السّفارة بشأن الانتهاكات المرتكبة في بلدة بوتشا الأوكرانية.
وفي 25 آذار الماضي، استُدعي إلى وزارة الخارجيّة بعد نشر رسوم كاريكاتور على حساب السّفارة في "تويتر"، تسخر من الأوروبيّين.
وكانت قد تصاعدت التوتّرات بين فرنسا وروسيا في الآونة الأخيرة بشأن أوكرانيا، في وقت انتقدت موسكو "الجنون العسكري" الفرنسي، بعد الإعلان عن تسليم شحنات أسلحة جديدة إلى كييف.
كانت هذه تفاصيل خبر "فرانس برس": فرنسا ستستدعي سفير روسيا لديها للتنديد بمقتل فرنسيَين بغارات روسية بأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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