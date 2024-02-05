"الوطني الحر" نبه من خطورة تمرير تعيين حوالي 200 خفير من طائفة واحدة في ادارة الجمارك

اشارت اللجنة المركزية للادارة والمراجعات - القطاع العام في التيار الوطني الحر، في بيان الى انه "في ظل الشغور الرئاسي مرة جديدة يمعن الممسكون بالسلطة على استغلال الفراغ الرئاسي لضرب مرتكزات الميثاقية والعيش الواحد، وذلك عبر محاولة تمرير تعيين حوالي ٢٠٠ خفير من طائفة واحدة في ادارة الجمارك، من دون أي عنصر مسيحي، خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم٩ / ٢٠٢٠ الذي نص على التعيين بشكل يراعي مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك".

وحذر التيار الوطني الحر "من خطورة خطوات مماثلة في الدولة وإداراتها"، داعيا جميع المعنيين إلى عدم السير بهذا التعيين، حفاظاً على التوازن والتنوع والشراكة ولعدم ضرب ميثاق العيش المشترك بين اللبنانيين.