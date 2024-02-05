باسيل: لا سبيل الى السلام مع من يغتصب الحقوق ويقتل شعبا ويهجّره ويحرمه من ارضه ومن دولته

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، خلال ندوة ينظمها التيار حول "وثيقة الأخوة الإنسانية بين النظرية والتطبيق" الى انه "احتفلت الأمم المتحدة أمس باليوم العالمي للأخوة الإنسانية وهي السنة الخامسة على توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين رأس الكنيسة الكاثوليكية ورأس الأزهر الشريف"، معتبرا ان "ميزة هذه الوثيقة أنها ليست عقداً بين ديانتين بل هي مبادرة من مرجعيتين تجاه البشرية بأسرها، كما هي كذلك مبادرة العماد ميشال عون الذي استحصل باسم لبنان على قرار من الأمم المتحدة بإنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار".

وشدد باسيل على ان "السلام الحقيقي هو حالة داخلية يعيشها المعني به وهو فعل اقتناع عميق داخله، اساسه صدق الافكار في الحوار لاكتشاف الآخر وفهمه وبناء الثقة معه، لأن الانسان عدو لمن وما يجهل"، متسائلا :"أليس مثل هذا السلام ما ينقص شرقنا الغارق في حروب ومظالم لا تنتهي؟ لن يُبنى السلام في منطقتنا من دون حوار ركيزته الإعتراف المتبادل بالوجود وبالحقوق وباسقاط كل فكر الغائي للآخر وفي طليعته الصهيونية والداعشية، عقيدةً وممارسةً".

وتابع :"لقد صدرت هذه الوثيقة التاريخية باسم الشعوب الفاقدة للسلام والأمن، وبلغة فيها إلتزام كلّي من البابا فرنسيس والإمام الطيّب بالعمل من اجل السلام، وورد فيها حرفياً "نطالب أنفسنا وقادة العالم وصنّاع السياسات الدولية والاقتصاد العالمي، بالعمل جدياً على نشر ثقافة السلام والتدخل فوراً لإيقاف سيل الدماء البريئة ووقف ما يشهده العالم من حروب وصراعات".

واضاف :"كان هذا الكلام في العام 2019 ولا تزال الدعوة بلا إستجابة ولا يزال الدم يسيل في العالم من غزة الى أوكرانيا، الى آسيا وأفريقيا وغيرها، ولو اختلفت أسباب العنف. وستبقى هذه الدعوة دون استجابة طالما منطق القوّة المفرِطة هو السائد مصحوباً بإفراط وجشع في الانتاج والتصنيع التكنولوجي تغذّيه طبيعة متوحشّة عند بعض الناس، كما ستبقى الدعوة دون استجابة طالما ان مصالح بعض الدول والحاكمين فيها تعلو الحس الانساني".

وشدد باسيل على ان "شرط السلام هو الإيمان أولاً بضرورة السلام، ومن ثم تحويل مبادئ الوثيقة، واقعاً مُعاشاً، والعمل لترجمتها في سياسات وقرارات وتشريعات ومناهج وبرامج؛ وهذه مسؤولية مشتركة بين القيادات الدينية والسياسية وقادة الرأي في المجتمعات والدول"، معتبرا "اننا في لبنان والشرق، كسوانا من شعوب العالم معنيون بحماية حقوق الانسان في الحرية والتنمية كما بحماية الموارد الطبيعية وعدالة توزيع الثروات. نحن معنيون ايضاً، وخصوصاً، باحلال السلام المفقود، ونريد أن تشكل هذه الوثيقة مدخلاً اليه في منطقتنا المعذّبة؛ هذه المنطقة التي أعطت البشرية أجمل حضاراتها وأقدس مبادئها. فالى متى سيبقى السلام غائباً عن أرض السلام؟".

واكد باسيل "اننا نريد سلاماً يوقف جريمة الإبادة في فلسطين ويعاقب المرتكب ويعيد الحق لشعب ظلمته عقيدة استعمارية غريبة عن ثقافتنا ، جعلت جماعات لا رابط بينها سوى مشروع مركّب على الدين تحتل أرضاً وتطرد شعبها وترفض السلام معه"، معتبرا ان "لا سبيل الى السلام مع من يغتصب الحقوق ولا سبيل الى السلام مع من يقتل شعبا ويهجّره ويحرمه من ارضه ومن دولته".

وسأل باسيل :"كيف السبيل الى السلام مع من يعتبر نفسه فوق القانون الدولي وفوق المحاسبة. انّ الزمن تبدّل فليتنبّه اصحاب هذا الفكر التسلّطي التدميري في اسرائيل قبل فوات الاوان".

ولفت باسيل الى "اننا نريد السلام الذي يوقف آلة القتل الارهابية التي تستهدف كل ما هو مختلف عنها عقيدةً وديناً وفكراً وشكلاً وعادات، ونريد السلام الذي يوقف آلة تصنيع السلاح الفتاك نووياً وكيميائياً وبيولوجياً وجينياً، والله اعلم الى اين تصل آلة الشر المدمّر ان لم يوضع حد لها، ومرفوضة قطعاً نظرية تحفيض عدد سكان الارض المتزايدين من خلال قتل الابرياء بالحروب او بالأوبئة"، مضيفا :"نحن نريد السلام الحقيقي ونريد لوثيقة الأخوّة الإنسانية أن تصبح شرعةً لأبناء المشرق جميعاً على إختلاف إنتماءاتهم ومعتقداتهم. شرعة تدفع بهم للعودة الى ينابيع حضاراتهم وأديانهم، شرعة تتجاوز سرديّة الصراع على الأرض لتكتب سردية السلام في الأرض".

واكد انه "نريدها شرعة تشجع على تطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين، شرعة تجعل فلسطين ارضاً تجمع يهوداً ومسيحيين ومسلمين ومن أي معتقد كانوا فيعترفون ببعضهم كبشر متساوين، قادرين على الحوار وبناء السلام العادل والدائم ورسم مصيرهم المشترك بخيارهم فوق أرض تتسع للجميع... شرعة تؤدّي الى رفض عارم لكلّ اشكال التطرّف العنفي الالغائي الذي يحذف كل ما هو مختلف عنه".

واعتبر باسيل ان "بالحوار المبني على الحقوق يتوقف سيل الدم وتطمئن الجماعات الى مصيرها وتبنى الدول على أساس المواطنة الكاملة ويسقط الإستخدام الإقصائي لمصطلح الأقليات الذي يحمل في طياته الإحساس بالعزلة والدونية ويودي بالمجتمعات الى الفتن، فنحن في ما يعنينا، نريد لوثيقة الأخوة الإنسانية أن تكون شرعة لقيام مشرقٍ جديد ركيزته الإعتراف المتبادل بين الشعوب وجوداً وحقوقاً لبناء مستقبل مشترك مستقرّ ومزدهر".

وتابع :"حبّذا لو تحفّز الوثيقة قادة العالم لإقامة مؤتمر دولي من أجل السلام في المشرق... مؤتمر يشارك فيه صناع القرار وقادة الرأي والفكر... يوحدون الهدف ويتوزعون المسؤوليات، ونحن في ما يعنينا نحلُم بأن يستضيف لبنان مثل هذا المؤتمر بما له من تاريخ في الحياة المشتركة والتنوع وبما يملك من إختبارات تراكمت عبر العصور فجمعت خلاصات الشرق والغرب وجعلت من وطننا رسالة للشعوب".

وشدد باسيل على ان "سلام الشرق والغرب فيه شفاء للبشرية الغارقة في صراعات سببها تغييب القيم عن ممارسة ال​سياسة​... السلام، لبني البشر، تحميه العدالة الاجتماعية بمختلف مضامينها. لا فصل بين الاقتصاد والمجتمع، فالاقتصاد هو في خدمة الإنسان و ليس ارقاماً جافة فقط، وهنا أُردّد ما قاله قداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني: "لا سلام يُبنى على القَهر والظُلم بل على العدالة والغُفران". سلام المشرق مطلب للبشرية الباحثة عبثاً عن أمنها في آلاف المصانع والترسانات العسكرية، فيما البحث يجب ان يكون في مشتركات الاديان حول الخير والمحبة والسلام".

واعتبر باسيل ان "وثيقة الأخوة الانسانية لا تقل أهمية عن الشرائع الدولية التي وضعها اخيار البشر عبر التاريخ، فهي تستلهم شرائع السماء وتختزن عصارتها وتستبطن ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وترسم طريقاً للخلاص، وتذكرنا نحن في لبنان بما دعانا اليه السينودوس من أجل لبنان".