الحاج: نضع الحريق الذي اندلع بمصلحة تسجيل السيارات برسم وزير الداخلية والسلطات القضائية

وضع عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، "قضية الحريق الذي اندلع في مصلحة تسجيل السيارات، برسم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي والسلطات القضائية".

وأشار في بيان، إلى ان "حريقا اندلع صباح اليوم في النافعة أتى على عدد من الملفات و"inverters" في الطابق الأول من مبنى المصلحة"، متسائلا "ما حصل قضاء وقدر؟ أم إنه قدر اللبنانيين القضاء على أي امكانية للمحاسبة ومكافحة الفساد!". وطالب بجواب واضح وصريح عن اسباب الحريق والملفات التي طالها.