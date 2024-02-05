أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، خلال استقباله رئيسة الصليب الأحمر الدولي كيت فوربس والوفد المرافق أن "لدينا نحو مئة ألف نازح من الجنوب نتيجة الأحداث الأخيرة والاعتداءات الإسرائيلية، وهم بأمسّ الحاجة للعناية والمساعدة، وكل مساعدة ممكنة من الصليب الأحمر الدولي مرحب بها".

كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب التقى رئيسة الصليب الأحمر الدولي: لدينا مئة ألف نازح من الجنوب وكل مساعدة ممكنة مرحب بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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