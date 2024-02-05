شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مصطفى نائب التنسيقية يؤكد أهمية دعم الشركات الناشئة بالمجال الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية دعم الشركات الناشئة فى المجال الزراعي، لاسيما وقدرتها على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتى من شأنها زيادة الإنتاج وحل كثير من المشاكل لاسيما فى ظل التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتى تشهد مناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا فى مجال الإنتاج الزراعي.

وفى هذا الصدد، تساءل البرلمانى عن سبل الحكومة لدعم هذه الشركات بما يمكنها من التوسع والنمو ومواجهة التحديات، داعيا أيضا إلى دعم المزارع نفسه فى استحضار الآلات ورفع الوعى لديه حول استخدامها لما لها من فائدة.

يٌشار إلى أن النائب إيهاب وهبة، قال فى طلب المناقشة المقدم منه، أنه من المتوقع أن يصل سكان العالم فى 2030 إلى 8 مليارات ونصف مليار نسمة، ليصل بعدها فى 2050 إلى 10 مليارات نسمة، وهو الأمر الذى يترتب عليه ضرورة زيادة الإنتاج الزراعى لنحو 70%.

وأشار النائب مقدم الطلب، إلى أنه فى ظل التغيرات المناخية التى تؤثر على القطاع الزراعى، لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال الإنتاج الزراعى، لتحقيق 3 أهداف هى تحسين الإنتاجية، ضمان استدامة الإنتاج الزراعى، وتحقيق العائد منها باعتباره نشاطا استثماريا، وأن استخدام التكنولوجيا فى مجال الإنتاج الزراعى يساهم فى خفض استهلاك المياه، وتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية، وتقليل التكاليف التشغيلية.