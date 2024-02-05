"الشيوخ" يحيل طلب مناقشة تعزيز استخدام التكنولوجيا بالزراعة للجنة النوعية

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا فى مجال الإنتاج الزراعى، إلى لجنة الزراعة والرى، وما دار بشأنه من مناقشات فى الجلسة العامة اليوم، وتعقيب، ممثلى الحكومة وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، بعدما تم عرض طلب المناقشة العامة والاستماع إلى مناقشات النواب وتعقيب رئيس مركز البحوث الزراعية.

وكان النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، ذكر فى طلبه المناقشة العامة، أن سكان العالم فى 2030 من المتوقع أن يصل لـ8 مليارات ونصف مليار نسمة، وفى 2050 يصل إلى 10 مليارات نسمة، وهو الأمر الذى يترتب عليه ضرورة زيادة الإنتاج الزراعى لنحو 70%، قائلا إنه فى ظل التغيرات المناخية التى تؤثر على القطاع الزراعى، لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال الإنتاج الزراعى، لتحقيق 3 أهداف هى تحسين الإنتاجية، ضمان استدامة الإنتاج الزراعى، وتحقيق العائد منها باعتباره نشاطا استثماريا.

وأوضح إيهاب وهبة، أن استخدام التكنولوجيا فى مجال الإنتاج الزراعى يساهم فى خفض استهلاك المياه، وتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية، وتقليل التكاليف التشغيلية، مطالبا كشف خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى هذا الشأن، لاسيما فى ظل ما يشهده العالم من تطور فى هذا القطاع ما بين الروبوتات واستخدام الذكاء الاصطناعى، والاستشعار عن بعد، والآلات ذاتية التشغيل.