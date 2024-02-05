معاون وزير الزراعة يكشف لمجلس الشيوخ: ميكنة نحو 5700 جمعية زراعية

القاهرة - سامية سيد - سلط محمد فكرى القرش، معاون وزير الزراعة استصلاح الأراضى والمشرف على الإدارة العامة للاتصال الزراعى، الضوء على إجراءات التحول الرقمى فى القطاع الزراعى منذ عام 2019، مشيرًا إلى أنه تم ميكنة نحو 5700 جمعية زراعية بأجهزة تابلت، وتزويدهم بشاشات للعرض لتمكينها من بث الافلام الإرشادية للمزارعين، فضلا عن وتطوير قواعد بيانات للقطاع الزراعى وإطلاق "كارت الفلاح" الذى يعد بمثابة منظومة متكاملة لقواعد بيانات محدثة لحظيا، قائلًا : "نتحدث أكثر 7 ملايين فدان يتم متابعتها بشكل لحظى لاتخاذ القرار الصحيح".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتى تشهد مناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا فى مجال الإنتاج الزراعي.

وقال "القرش" إنه تم تدريب 8 آلاف شخص بالجمعيات الزراعية، وكافة العاملين بقطاع الزراعة على كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة، لاسيما والاستعداد للنقلة النوعية بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وعن التحول الرقمى داخل قطاع الزراعية، أشار "القرش" إلى أن تم إعداد مجموعه انشطة وتطبيقات، وإبرام بروتوكول مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء منظومة رقمية متكاملة، وكذا مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد لحصر المساحات المنزرعة، مشيرًا إلى اطلاق مجموعه تطبيقات لخدمة الفلاح ومنها تطبيق المساعد الذكى "هدهد" لمساعدة الفلاح ونشر الوعى، وجارى العمل على تطويره.

ولفت "القرش" إلى الحرص على الميكنة وحوكمة القنوات فى المجال الزراعى، حيث تم إطلاق "حوكمة تداول الأسمدة" والتى تضمن من سير السماد من المصنع حتى وصلها إلى الفلاح، موضحا أنه يتم العمل على إدراج باقى الأراضى والمساحات التى لم يكن لها فرصة سابقا، واستكمال ما تم بذله من جهود فى منظومة كارت الفلاح.