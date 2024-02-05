الجيش: توقيف 5 أشخاص في منطقتي الدورة وزوق مصبح

اعلنت قيادة الجيش في بيان انه "بتاريخ 4/ 2/ 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقتي الدورة وذوق مصبح، المواطن (ا.ز.) والسوريين: (م.س.ط.)، (م.أ.ط.)، (م.د.)، (م.م.) لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها وحيازتهم كمية منها، إضافة إلى دخول السوريين خلسةً إلى لبنان وتجولهم دون أوراق ثبوتية، وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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