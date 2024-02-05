ميقاتي التقى المدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي واستمع الى مطالب تجمع موظفي الادارة العامة

عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات، إستهلها باجتماع مع المدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه وعرض معه مشاريع البنك الدولي في لبنان للعام الحالي، لا سيما في قطاعي الطاقة والمياه. كذلك، تطرق البحث الى موضوع التقرير السنوي لبرامج البنك الدولي الخاصة بلبنان.

كما استقبل ميقاتي وفداً من "برنامج الامم المتحدة الانمائي" برئاسة الممثل المقيم للبرنامج في لبنان محمد صالح، وحضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، وجرى عرض لنشاطات البرنامج والمشاريع المستقبلية الذي يقوم بها في لبنان، لا سيما خطة مأسسة عمل الحكومة عبر التنسيق بين المؤسسات الحكومية لتحديد السياسات الاصلاحية.

كما التقى وفداً من "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر"، وجرى خلال اللقاء عرض لنشاطات الصليب الأحمر والهلال الاحمر والمساعدات التي يقدمها للمحتاجين في مختلف دول العالم ولاسيما في لبنان.

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وفد من "تجمع موظفي الادارة العامة "تحدث باسمه حسن وهبي فأكد انه "عرضنا خلال الاجتماع مع دولة الرئيس مطالبنا كافة التي كنا وُعدنا بها، لا سيما البدل عن شهري ايلول وتشرين الاول الماضي، وكان دولته متجاوبا معنا ومن المتوقع ان يتم اقرار هذه المطالب في اول جلسة لمجلس الوزراء، ونحن سنستمر في الاضراب الذي ننفذه لحين تنفيذ مطالبنا".

واستقبل ميقاتي وفداً من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير.