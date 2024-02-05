- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر بعد اختفائها لأكثر من 3 سنوات.. صاحبة أغنية "تايتنك" تظهر مجددًا بمفاجأة على المسرح والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - واقيم حفل غرامي بنسخته الـ 66 في لوس انجلس الليلة الماضية، لتظهر ايقونة البوب العالمية صاحبة الـ55 عاما على المسرح وقامت بتقديم الجائزة النهائية جائزة البوم العام، وهي ذات الجائزة التي فازت بها لأول مرة منذ 27 عامًا.
تم الترحيب بالفائزة بجائزة غرامي خمس مرات، والذي تم تشخيص إصابتها باضطراب عصبي نادر وغير قابل للشفاء، متلازمة الشخص المتصلب (SPS) في عام 2022، حتى انها الغت اكثر من 40 حفلة لها حتى شهر ابريل 2023.
تم الترحيب بالفائزة بجائزة غرامي خمس مرات، والذي تم تشخيص إصابتها باضطراب عصبي نادر وغير قابل للشفاء، متلازمة الشخص المتصلب (SPS) في عام 2022، حتى انها الغت اكثر من 40 حفلة لها حتى شهر ابريل 2023.
وقالت ديون، "شكرا لكم جميعا، أحبكم جميعا، وعندما أقول إنني سعيدة بوجودي هنا، فأنا أعني ذلك حقا من قلبي".
وكانت ديون هى المفضلة للأكاديمية لعقود من الزمن، فالنجمة الكندية الحائزة على جائزة غرامي خمس مرات، وحصلت على أول جرامافون لها فى عام 1992، وترشحت 16 مرة.
وشهد ظهور ديون في حفل توزيع الجوائز خروجها علنًا للمرة الأولى منذ أن حضرت مباراة هوكي في لاس فيجاس بين فريق فيجاس جولدن نايتس ومونتريال كنديانز العام الماضي في نوفمبر من العام الماضى 2023، وكان هذا الحدث الرياضي بمثابة أول ظهور علني لها منذ ثلاث سنوات ونصف.