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زيلينسكي: 26% من أراضي أوكرانيا ما زالت تحت السيطرة الروسية

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، أن 26% من أراضي بلاده مازالت تحت السيطرة الروسية.

وقال زيلنسكي في بيان -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - إن "حوالي 26% من البلاد لا تزال محتلة، لكن في الوقت نفسه، لم يعد الجيش الروسي قادرًا على تحقيق تقدم قوي لأن الأوكرانيين أوقفوه، كما أن 50% من الأراضي التي تم احتلالها في 24 فبراير 2022، أصبحت محررة".

 

وتابع قائلا: "أوكرانيا مختلفة الآن ،أنها أقرب إلى أوروبا ، لقد تم اتخاذ العديد من القرارات المناسبة والكثير من العمل الدبلوماسي الذي أدى إلى نتيجة مناسبة. اليوم، لدى أوكرانيا جيش أكثر قوة ومعدات وذخيرة غربية " .

 

واستطرد قائلا: "البعض يساعدهم (روسيا) على التهرب من العقوبات. ولا يزال البعض لا يصدق أن بوتين، وتحديدًا بوتين وحاشيته، يريدون ببساطة قتلنا جميعًا".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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