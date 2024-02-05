المقاومة في لبنان تستهدف موقع السماقة للمرة الثانية وموقع رويستات العلم  بالصواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف موقع السماقة للمرة الثانية، وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان لها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:35 من بعد ظهر يوم الاثنين 05-02-2024 للمرة الثانية موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة.