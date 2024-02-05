شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين الأسبق بالقاهرة: العلاقة بين الشعبين المصرى والفلسطينى راسخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير بركات الفرا سفير دولة فلسطين الأسبق في القاهرة، إن العلاقة بين الشعبين المصرى والفلسطينى هى علاقة من دم لتؤكد طبيعة قوتها، مشيرا إلى أن 30% من الشعب الفلسطيني أصله مصرى، فالعلاقة راسخة ولا يمكن لأحد أن يسيئ لهذه العلاقة.

وأضاف "الفرا" أن لا أحد ينسى أحداث 1948 عندما قام الجيش المصرى بالدفاع عن فلسطين، وكان من بينهم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والدور الذى لعبه الجيش المصرى فى الدفاع عن فلسطين وعن القضية العربية.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "القضية الفلسطينية وعلاقتها بالأمن القومي المصري.. من وعد بلفور حتى طوفان الأقصى"، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتناقش التاريخ الطويل لمراحل القضية الفلسطينية والدور الذي لعبته مصر حربًا وسلامًا لأجل القضية، ودفاعًا عن شعب فلسطين والأمن القومي المصري.

يدير الندوة النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ويشارك فيها كلًا من السفير بركات الفرا سفير دولة فلسطين الأسبق في القاهرة، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن التنسيقية، الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، و الدكتور أحمد فؤاد أنور استاذ العلوم العبرية بجامعةالإسكندرية.