أعلن مسؤول أميركي بان القوات الاميركية في سوريا تعرضت لثلاث هجمات بعد الضربات التي نفذتها في العراق وسوريا. وذكر المسؤول الأميركي في حديث لقناة "الجزيرة" بان موقع الفرات للدعم في سوريا تعرض لهجومين يومي السبت والاثنين لم يسفرا عن إصابات، كما ان قاعدة حقل العمر تعرضت لهجوم بمسيرة يوم الأحد لم يسفر عن إصابات في صفوف القوات الأميركية.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: قواتنا في سوريا تعرضت لثلاث هجمات بعد الضربات التي نفذناها في العراق وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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