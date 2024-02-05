رئيسة الإتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر جالت في مركز سبيرز واطلعت على استراتيجية الجمعية في لبنان ونشاطاتها

زارت رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كايت فوربس المركز الرئيسي للصليب الأحمر اللبناني في سبيرز، على رأس وفد ضم نائب الرئيسة عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ مهى البرجس، والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للإتحاد الدولي الدكتور حسام الشرقاوي، ومدير المكتب القطري للاتحاد الدولي للبنان والعراق كريستيان كورتيز مع عدد من المسؤولين في الإتحاد الدولي.

وكان في استقبال الوفد رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي الذي رحب بفوربس والوفد المرافق، وأثنى على "جهود الإتحاد الدولي في مساندة الصليب الأحمر اللبناني، وشكرهم على الدعم الذي يقدمونه للبرامج والخدمات".

بدورها، نوهت فوربس بـ"الجهود الإنسانية العديدة التي تقوم بها الجمعية على أكثر من صعيد لا سيما في ظل الظروف الحالية"، لافتة الى أن "وجود الصليب الأحمر اللبناني إلى جانب المجتمع في لبنان هو بمثابة منارة أمل لكل محتاج"، مثنية على "جهود المتطوعين الذي يشكلون العامود الفقري لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في العالم".

وعرض الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة استراتيجية الجمعية ونشاطاتها وبرامجها، إضافة إلى أبرز التحديات، وثمن "العلاقة المتينة مع الإتحاد الدولي بشكل عام، وكذلك مع البعثة الإقليمية في لبنان، ومع الشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذين لا يتوانون عن توفير كامل الدعم مما يبقي الجمعية محافظة على حضورها الفاعل وعلى مواصلة مسيرتها الإنسانية وفي مواجهة التحديات القائمة".

وفي ختام الزيارة قدم الزغبي الى فوربس ميدالية الصليب الأحمر اللبناني.

وتخلل الزيارة جولة في مركز نقل الدم في سبيرز، حيث استمعت فوربس إلى شرح مفصل عن استراتيجية خدمات نقل الدم والتحديات وآليات العمل في سحب الدم وتوزيعه.