كشافة الرسالة: سيارتا اسعاف للدفاع المدني في الكشافة تعرضتا لغارة اسرائيلية دون وقوع اصابات

أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، في بيان، أن "عناصر الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية شارك بعمليات الإنقاذ بعد الغارة الإسرائيلية على بلدة الجبين - طيرحرفا ، كما تم نقل اصابة الى مستشفيات منطقة صور".

وأفادت الغرفة، بـ"تعرض سيارتي اسعاف للدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية الى غارة اسرائيلية معادية دون وقوع اصابات".