"حركة أمل" نعت حسن سكيكي وجعفر اسكندر وحسين عزّام الذين "استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني"

أعلنت حركة "أمل"، أنه "بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ أفواج المقاومة اللبنانية أمل إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة الشهيد المجاهد حسن حسين سكيكي (شمران) مواليد عين بعال عام 1996، الشهيد المجاهد جعفر أمين اسكندر (أفواج) مواليد رشكنانيه عام 1991، الشهيد المجاهد حسين علي عزّام (أبو زهراء) مواليد صديقين عام 1994 الذين استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".

وأكدت الحركة، أن "أفواج المقاومة اللبنانية أمل تعاهد الشهيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات".