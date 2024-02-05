شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات وانقطاع للكهرباء.. طوارئ في كاليفورنيا بسبب عاصفة شديدة والان نبدء بالتفاصيل

الرحلات الجوية

الدمام - شريف احمد - أُعلنت حالة الطوارئ اليوم في كاليفورنيا، وانقطعت الكهرباء عن مئات آلاف الأشخاص بسبب عاصفة شديدة تسببت بفيضانات في مناطق عدة في الولاية الأمريكية.وقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم إن "هذه عاصفة كبيرة لها تبعات قد تشكّل خطرًا على الأرواح"، معلنًا حالة الطوارئ في 8 من مقاطعات الولاية البالغ عددها 58 مقاطعة.ومن بين أكثر المناطق تأثرًا بالعاصفة لوس أنجلس، وأورانج، وريفرسايد، وسان برناردينو، وسان دييغو، وسانتا باربرا، حيث انقطع التيار الكهربائي عن قرابة 700 ألف منزل، كذلك ألغيت وتأخّرت عشرات الرحلات الجوية المغادرة من مطار لوس أنجلس والآتية إليه.وهذه العاصفة التي تحمل رياحًا سرعتها 100 كيلومتر في الساعة هي جزء من ظاهرة طقس تسمى "باينابل إكسبرس" تنشأ في هاواي، قرب منطقة الرطوبة المدارية.