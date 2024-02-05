إسرائيل تقصف الجنوب اللبناني وحزب الله يستهدف مواقع عسكرية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف "موقعين عسكريين إسرائيليين في السماقة بتلال كفرشوبا و‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة"، موكدا إصابتهما بشكل مباشر.

وصدر عن "حزب الله" بيان جاء فيه: "عند الساعة 1:35 من بعد ظهر اليوم الاثنين (بتوقيت لبنان) استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع السماقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه ‏إصابات مباشرة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

وأضاف: "عند الساعة 1:45 من بعد ظهر يوم الاثنين: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".‏

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين الحزب والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أن "جبهة لبنان هي جبهة مساندة لغزة".