ما الفرق بين نظام الفاتورة الشهرية والدفع المسبق للتليفون الأرضي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات أنظمة جديدة لمشتركي خدمة التليفون الأرضي في إطار التحول من نظام الفاتورة ربع السنوية والذي بدأته منتصف العام الماضي.

وتتيح المصرية للاتصالات لمشتركي خدمات التليفون الأرضي نظامين، الأول الدفع المسبق (والذي يتضمن دوريات سداد متعددة تتضمن: الشهرية وربع السنوية والسنوية)، والآخر نظام الفاتورة الشهرية.

ويوضح الخليج 365 في السطور التالية الفروق بين نظام الدفع المسبق بمختلف دورياته، ونظام الفاتورة الشهري للتليفون الأرضي من المصرية للاتصالات.

نظام الدفع المسبق

نظام محاسبة لعملاء الخط الأرضي يمكنهم من خلاله شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد وتذكير العملاء بقرب انتهاء الرصيد، وتوضيح أي إجراء يتم تنفيذه على الخط الأرضي عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة يتم إرسالها على رقم الموبايل الخاص بالعميل.

وفي حالة نفاد الرصيد لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن رصيد في الحساب، أو من خلال شراء باقات إضافية.

وتتراوح اشتراكات الباقات مسبقة الدفع ما بين 25 جنيها شهريا (الأساسية)، و40 جنيها، و70 جنيها، بدون ضريبة القيمة المضافة.

ويمكن دفعها مقدما شهرياً، أو كل 3 أشهر، أو سنوياً، بحسب النظام الذي يختاره العميل.

ماذا يحدث في حالة عدم تجديد الباقة؟

الباقة الشهرية: موعد تجديدها شهري، وفي حال عدم الدفع يتم إيقاف الخط من اليوم التالي لتاريخ التجديد.

ربع السنوية: موعد تجديدها كل 3 أشهر، وفي حالة عدم الدفع يتم تحويل الخط لخدمة الاستقبال فقط لمدة 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ التجديد، وفي حالة استمرار عدم الدفع يتم إيقاف الخط بعد نهاية الأيام الثلاثة، أي بداية من اليوم الرابع لتاريخ التجديد.

السنوية: موعد التجديد سنوي، ويتم تحويل الخط لخدمة الاستقبال فقط لمدة 7 أيام بداية من اليوم التالي لتاريخ التجديد، وفي حالة الاستمرار في عدم الدفع يتم إيقاف الخط بعد نهاية الـ 7 أيام، أي بداية من اليوم الثامن لتاريخ التجديد.

نظام الفاتورة الشهرية

نظام محاسبة للتليفون الأرضي عن طريق إصدار فاتورة بشكل شهري.

ويتيح النظام الجديد للفاتورة باقات متنوعة لمشتركي خدمة التليفون الأرضي وهي "وي أرضي 25 - وي أرضي 40 - وي أرضي 70".

تتيح المصرية للاتصالات لعملاء الفاتورة الشهرية فترة سداد قدرها 20 يوما من تاريخ إصدار الفاتورة، والتي تصدر لمحاسبة العميل على استهلاك الشهر السابق على صدورها، على أن يتم تحويل الخط لنظام الاستقبال في اليوم التالي لانتهاء فترة السماح ولمدة 7 أيام، وإذا استمر العميل في عدم السداد بعد انتهاء الـ 7 أيام، يتم إيقاف الخط.

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