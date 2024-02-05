لمناقشة وقف هجمات الحوثيين.. المبعوث الأمريكي الخاص لليمن يزور الخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت الخارجية الأمريكية، إجراء المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ زيارة إلى الخليج هذا الأسبوع لمناقشة الحد من التوترات الإقليمية.

وأضافت الخارجية، أن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن سوف يناقش وقف هجمات الحوثيين التي تقوض حرية الملاحة والتقدم بشأن عملية السلام في اليمن.

كان وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، قال إنه لا يمكن السكوت على الهجمات على جنوب البحر الأحمر والتي أثرت على إمدادات الغذاء.

وأضاف وزير الدفاع، أن نية الحوثيين مواصلة تعطيل البحر الأحمر لم تتضاءل، موضحا أن الرد العسكري هو الملاذ الأخير لنا لردع عمليات الحوثيين جنوب البحر الأحمر، مشيرا إلى أننا لن نتردد في التحرك مرة أخرى ضد الحوثيين.

وتابع شابس، نعتقد أنه لا يوجد أي ضحايا في صفوف المدنيين جراء الغارات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين، قائلا بإن الحكومة سوف تواصل الدفع في اتجاه دخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكمل وزير الدفاع، أن إيران تقف خلف الكثير من الهجمات على القوات الأمريكية والبريطانية في الشرق الأوسط، موضحا أن الحوثيون لم يتراجعوا عن مساعيهم بشأن تعطيل الملاحة في جنوب البحر الأحمر.