قالت لي أنت مش راجل.. المحكمة تسدل الستار على جريمة أوزوريس بالإسكندرية- القصة الكاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

مع بزوع ضوء النهار وشروق الشمس غادرت "هدى" كعادتها منزلها بشارع أوزوريس بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، لتوصيل ابنتها الكبرى إلى مدرستها، تاركة خلفها زوجها وابنتها الصغرى.

"هاتي سجاير وأنتي جاية".. اتصال هاتفي تلقته هدى من زوجها في طريق عودتها إلى المنزل، وبخطوات سريعة تنقلت بين المحلات، واحدًا تلو الآخر، لكن الوقت لا يزال مبكرًا، والمحال جميعها مغلقة.

لم تدر الزوجة أن هذا الاتصال كاد أن يكون السبب في إنهاء حياتها، فسرعان ما تلقى قسم شرطة محرم بك إخطارًا من المستشفى الأميري الجامعي بوصول المدعوة "هدى.م.أ" 22 سنة، مصابة بطعنات في الرقبة.

كتب القدر حياة جديدة لـ"هدي" على يد صغيرتها، وقررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، معاقبة زوجها المدعو "إسلام.م" بالسجن 3 سنوات، بتهمة الشروع في قتل.

"المحلات كلها قافلة.. ولما تفتح هنزل أجيب السجاير"، لم تكمل هدى جملتها حتى فوجئت بزوجها استشاط غضبًا، قائلًا:"أنتي أصلًا مش عايزة تجيبي.. أنا لازم أموتك وأخلص منك".

وفي لمح البصر، هرع الزوج إلى المطبخ وأحضر السكين وأنقض على زوجته قاصدًا قتلها، نجحت في البداية في صد الضربات تارة بيدها اليمنى وتارة أخرى بيدها اليسرى.

لم تتحمل الزوجة قوة الضربات وسقطت على الأرض فسدد لها زوجها طعنتين في الرقبة واحدة من اليمين وأخرى من اليسار، دون عن يتوقف عن ترديد عبارة "أنا لازم أخلص منك".

صرخات الأم أيقظت طفلتها الصغرى من النوم لتجري على باب الشقة وأحضرت الجيران، وينقذوها من بين يدي المتهم، الملطخة بالدماء، لينقلوها إلى المستشفى الأميري الجامعي.

12 نوفمبر الماضي تاريخ جديد للحياة للمجني عليها، حُرر معه محضر للواقعة حمل رقم 14625 لسنة 2023 جنح محرم بك، وألقي القبض على المتهم "إسلام.م" 33 سنة، سائق، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة "سكين صغير الحجم".

"أنا مكنتش عاوز أموتها أنا ضربتها بالسكينة أعورها بس"، هكذا برر المتهم جريمته أمام وكيل النائب العام، مشيرًا إلى أن زوجته هي من دفعته لارتكاب الجريمة بعدما استفزته وقالت له:" أنت مش راجل وأنا مش عاوزة أعيش معاك ولو مش عاجبك طلقني"- بحسب أوراق القضية.

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت نيابة محرم بك إحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي قضت بمعاقبته بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل زوجته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف حمدي أبو زينة، والمستشار أحمد محمود إبراهيم.