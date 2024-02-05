بطل المشروع القومي للموهبة بجنوب سيناء يصعد للدور الـ 8 ببطولة الجمهورية للملاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

صعد اللاعب أحمد البيه وجية، وزن 63 كيلو، بالدور الـ 8 في بطولة الجمهورية لملاكمة الشباب "مواليد 2009"، والمقامة على حلقة نادي شباب ناصر بمحافظة الفيوم، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن البطل الصاعد أحمد وجيه، يعد أحد بطال المشروع القومي للموهبة و البطل الأوليمبي ملاكمة "ناشئين، واعدين، وأبطال واعدين"، الجاري تنقيذ التدريبات الخاصة به داخل الاستاد الرياضي اسبوعيًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالناشئين، ودعمهم في كافة المجالات.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن الوزارة خصصت لهذا المشروع ميزانية كبيرة بجانب العمل على تنمية موارد المشروع، لدعم الشباب تربويًا وقوميًا وفنيًا ورياضيًا، ويجري متابعته من قبل اللجنة العلمية واللجنة الفنية للمشروع، من خلال التقييم الدوري للنتائج المحققة للوصول إلى الأهداف المرجوة.

وأكد أن المشروع يعد أحد المشروعات القومية والواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، إضافة إلى كونه أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، لكونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.