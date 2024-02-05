شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد مقلد: بداية تأسيس المقاومة الفلسطينية كانت بقرار مصرى فلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن التنسيقية، إن بداية تأسيس المقاومة الفلسطينية كانت بقرار مشترك مصري وفلسطيني فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وأضاف "مقلد" أن الدور المصرى فى القضية الفلسطينية مستمر بقوة رغم كل التحديات الإقليمية والدولية الضاغطة، مشيرا إلى أن 7 أكتوبر فاصل فى إبراز دور مصر فى القضية الفلسطينية عندما وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلن عن الثلاث لاءات.

واستطرد حديثه بقوله أن العالم العربي يواجه عصابات موجودة على الأرض مستمرة فى انتهاك حقوق الفلسطينيين وهى تحديات متعلقة بالأمن القومى المصرى والأمن القومي العربي.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "القضية الفلسطينية وعلاقتها بالأمن القومي المصري.. من وعد بلفور حتى طوفان الأقصى"، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتناقش التاريخ الطويل لمراحل القضية الفلسطينية والدور الذي لعبته مصر حربًا وسلامًا لأجل القضية، ودفاعًا عن شعب فلسطين والأمن القومي المصري.

يدير الندوة النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ويشارك فيها كلًا من السفير بركات الفرا سفير دولة فلسطين الأسبق في القاهرة، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن التنسيقية، الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، و الدكتور أحمد فؤاد أنور استاذ العلوم العبرية بجامعةالإسكندرية.