شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين الأسبق يوجه التحية للرئيس السيسى لموقفه القوى فى قضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير بركات الفرا سفير دولة فلسطين الأسبق في القاهرة، إن مصر هي التي دعمت القضية الفلسطينية، بكل مؤسساتها والمجتمع المصري.

كما وجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لموقفه القوي بشأن القضية الفلسطينية ورفضه صراحة التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، رافضا أي مزايدات علي الدور المصري لدعم فلسطين شعبا وحكومة، كما قدم الشكر للرئيس لما خصصه من ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار غزة بعد الحرب.

وهو ما حفز المتواجدين على الهتاف وسط القاعة مرددين "بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين"

يدير الندوة النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ويشارك فيها كلًا من السفير بركات الفرا سفير دولة فلسطين الأسبق في القاهرة، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن التنسيقية، الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، و الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العلوم العبرية بجامعة الإسكندرية.

محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (5)



محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (6)



محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (7)



محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (8)



محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (9)



محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (1)



محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (2)



محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (3)