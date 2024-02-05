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شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين الأسبق يوجه التحية للرئيس السيسى لموقفه القوى فى قضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال السفير بركات الفرا سفير دولة فلسطين الأسبق في القاهرة، إن مصر هي التي دعمت القضية الفلسطينية، بكل مؤسساتها والمجتمع المصري.
كما وجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لموقفه القوي بشأن القضية الفلسطينية ورفضه صراحة التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، رافضا أي مزايدات علي الدور المصري لدعم فلسطين شعبا وحكومة، كما قدم الشكر للرئيس لما خصصه من ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار غزة بعد الحرب.
وهو ما حفز المتواجدين على الهتاف وسط القاعة مرددين "بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين"
محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (5)
محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (6)
محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (7)
محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (8)
محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (9)
محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (1)
محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (2)
محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (3)
محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (4)
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