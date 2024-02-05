شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: مصر غير قابلة للابتزاز والضغوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العلوم العبرية بجامعة الإسكندرية، إن مصر غير قابلة للابتزاز والضغوط فمنذ اللحظة الأولى من الحرب على غزة ومصر عين على القضية الفلسطينية وعين على أمنها القومى المصرى.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن هناك ٧٠٠ ألف من المستوطنين فى الضفة الغربية تسببوا فى الخراب ولذلك أدق وصف لهم هو "العصابات".

يدير الندوة النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ويشارك فيها كلًا من السفير بركات الفرا سفير دولة فلسطين الأسبق في القاهرة، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن التنسيقية، الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، و الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العلوم العبرية بجامعة الإسكندرية